Кессиэ близок к переходу в «Барселону». Контракт – на 6,5 млн евро в год

«Барселона» намерена летом подписать полузащитника Франка Кессиэ. Срок контракта 25-летнего хавбека «Милана» истекает по завершении сезона, он станет свободным агентом.

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