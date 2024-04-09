Путин предложил нанимать иноблогеров для рекламы российских товаров за рубежом

Президент Владимир Путин по итогам форума «Сильные идеи для нового времени» предложил задействовать иностранных блогеров для рекламы российских товаров за рубежом, соответствующее поручение он дал правительству РФ.
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