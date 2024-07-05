Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Глава затопленного весной Орска Козупица ушел в отставку

Глава затопленного весной Орска Козупица ушел в отставку

Мэр Орска Василий Козупица подал в отставку, об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Глава города направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов, рассмотрение официального сообщения запланировано на 10 июля.

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