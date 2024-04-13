Япония раскритиковала Россию в ООН в разговоре о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

В Совете безопасности организации прошло заседание по Украине.Заместитель постпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совета безопасности организации по Украине заявила, что страна не смирится с ядерной угрозой со стороны России, которая может повлечь повторения трагедии в Хиросиме и Нагасаки.
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