Япония раскритиковала Россию в ООН в разговоре о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

В Совете безопасности организации прошло заседание по Украине.Заместитель постпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совета безопасности организации по Украине заявила, что страна не смирится с ядерной угрозой со стороны России, которая может повлечь повторения трагедии в Хиросиме и Нагасаки.