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Мировое обозрение

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Распространение ИИ в сегменте ПК сделает 16 Гбайт минимально рекомендуемым объёмом ОЗУ

Распространение ИИ в сегменте ПК сделает 16 Гбайт минимально рекомендуемым объёмом ОЗУ

По информации TrendForce, которая уже упоминалась накануне, корпорация Microsoft установила минимально рекомендуемый объём оперативной памяти для ПК, работающих с ИИ-ассистентом Copilot, на уровне 16 Гбайт.

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