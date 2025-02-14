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Десятков о 3:0 с Минском: «Один из немногих матчей, где «Витязь» довел до победы благодаря самоотверженности и правильным действиям. При хороших играх мы часто уступали на последних минутах»

«Очередная тяжелая игра. Одна из многих таких игр, но одна из немногих, где мы сумели довести до победы благодаря самоотверженности и правильным действиям.

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