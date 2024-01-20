«Царьград»: победоносная война Запада против России провалилась

РИАМО - 20 янв. После начала спецоперации западные страны с помощью военной поддержки Украины планировали нанести России стратегическое поражение, однако из-за провала ВСУ на фронте США и союзникам пришлось оперативно менять девизы.
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