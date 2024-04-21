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Глава МИД Великобритании: при поддержке Запада Украина «может и будет побеждать»

Глава МИД Великобритании: при поддержке Запада Украина «может и будет побеждать»

При поддержке Запада украинская сторона «может и будет побеждать». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

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СХ
Сергей Храмов
По Дэвиду Кэмерону Украина может победить любую страну по увеличению кладбища для ВСУ. РВСН...
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