🇷🇺 Расчёт ТОС-2 «Тосочка» успешно отрабатывает по скоплению живой силы боевиков ВСУ на одном из направлений СВО🔥 #ВСРФ #ТОС2 #Тосочка #Прилет #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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🇷🇺 Расчёт ТОС-2 «Тосочка» успешно отрабатывает по скоплению живой силы боевиков ВСУ на одном из направлений СВО🔥 #ВСРФ #ТОС2 #Тосочка #Прилет #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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