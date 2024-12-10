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Царьград

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The Spectator предсказал территориальные потери Украины при Зеленском

The Spectator предсказал территориальные потери Украины при Зеленском

Британский журнал The Spectator анализирует снижение популярности Владимира Зеленского. Издание рассматривает возможных преемников на фоне усталости западных покровителей и прогнозирует, что правление Зеленского приведет к территориальным потерям.

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