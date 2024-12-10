Британский журнал The Spectator анализирует снижение популярности Владимира Зеленского. Издание рассматривает возможных преемников на фоне усталости западных покровителей и прогнозирует, что правление Зеленского приведет к территориальным потерям.
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