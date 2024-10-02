Иран намерен разрушить критическую инфраструктуру Израиля

Главком иранской армией генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери после ракетного удара по еврейскому государству предупредили Израиль, что его критическая инфраструктура будет разрушена в случае новой атаки на исламскую республику.