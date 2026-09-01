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Депутат Горюханов: закон о беспилотных автомобилях в РФ могут принять осенью

Депутат Горюханов: закон о беспилотных автомобилях в РФ могут принять осенью

Член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов («Единая Россия») рассчитывает на принятие правительственного законопроекта об условиях использования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) в предстоящую осеннюю сессию ГД.

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