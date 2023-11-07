Проект железной дороги в Крым через новые регионы находится в стадии обсуждения

В Крыму заинтересованы в строительстве железной дороги на полуостров через новые регионы России, что позволит меньше зависеть от Крымского моста в логистике, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
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