Казахстанский тяжелоатлет Рагимов о дисквалификации: «Я категорически не согласен с этим решением!»

Казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов прокомментировал решение CAS дисквалифицировать его на 8 лет и лишение медали ОИ в Рио 2016 года.

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