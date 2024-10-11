"Палач" назвал лучшие смартфоны по соотношению цены и качества

Редакция портала "Палач" составила подборку из лучших смартфонов по соотношению цены и качества. Открывает подборку Huawei Pura 70, который эксперты называют одним из лучших смартфонов в ценовой категории до 50 тыс.
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