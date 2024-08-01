В Китае дополнительно ужесточили экспорт дронов

Ужесточить экспортный контроль в отношении некоторых дронов и связанных с ними деталей для защиты национальной безопасности и интересов страны решили власти Китая с 1 сентября, сообщает 1 августа издание Yicai.
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