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Орловские новости

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В Орловской области чиновники пока отделались предупреждением от антимонопольщик

В Орловской области чиновники пока отделались предупреждением от антимонопольщик

У Орловского УФАС возникли претензии к постановлению областного правительства, которым утвержден «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение на территории Орловской области телерадиопрограмм».

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