Курская дуга: Остатки оккупантов стекаются в Суджу, в которой уже идут бои

Игорь Кузнецов Хорошо подготовили удар по группировке вторгшейся на нашу приграничную территорию. Добить тех, кто не сдастся в плен, а дальше продолжать тяжёлую и кровавую работу по уничтожению укронацизма.

Владимир Гусев Мочите, пожалуйста, всех пленных, за наших жителей на оккупированных территориях! Пусть для укропской медиа они бились до конца. Убивайте их!!! Всех, пожалуйста!!!... Пулю в затылок - и умер , как ХЕРОЙ, зато нашим ВВ меньше работы и расходов!