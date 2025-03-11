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  • Irina Pchibyla
    А на СВО сколько эти твари тратят ??? И тратят ли ??? Какие мрази .....ГАЗПРОМ, потерявш...
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    Мерзкий шакал ! Приехал в РФ и начал избивать русского парня ... да , я не сомневаюсь что это не первый случай,  пото...Конец сытой жизни...
  • Семен Демин
    Это все для обмана России.  Чтобы РФ, желая поддержать Трампа, отдала ему Украину и отказалась от своих целей. Хитрая...Трамп снова изгой?

Курская дуга: Остатки оккупантов стекаются в Суджу, в которой уже идут бои

Курская дуга: Остатки оккупантов стекаются в Суджу, в которой уже идут бои

  Появились все признаки, что «курская авантюра» Зеленского подходит к позорному концу, враг толпами удирает на Сумщину Ошеломительный разгром оккупантов в Суджанском районе продолжается.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Хорошо подготовили удар по группировке вторгшейся на нашу приграничную территорию. Добить тех, кто не сдастся в плен, а дальше продолжать тяжёлую и кровавую работу по уничтожению укронацизма.
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22 час.
Владимир Гусев
Мочите, пожалуйста, всех пленных, за наших жителей на оккупированных территориях! Пусть для укропской медиа они бились до конца. Убивайте их!!! Всех, пожалуйста!!!... Пулю в затылок - и умер , как ХЕРОЙ, зато нашим ВВ меньше работы и расходов!
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11 час.
Юрий Золотарев
&quot;Остатки оккупантов стекаются в ЛУЖУ!&quot;.  Пускай там и остаются, в ЛУЖЕ. Среди людей им не место!!
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10 час.
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