Появились все признаки, что «курская авантюра» Зеленского подходит к позорному концу, враг толпами удирает на Сумщину Ошеломительный разгром оккупантов в Суджанском районе продолжается.
Курская дуга: Остатки оккупантов стекаются в Суджу, в которой уже идут бои
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Хорошо подготовили удар по группировке вторгшейся на нашу приграничную территорию. Добить тех, кто не сдастся в плен, а дальше продолжать тяжёлую и кровавую работу по уничтожению укронацизма.
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22 час.
Владимир Гусев
Мочите, пожалуйста, всех пленных, за наших жителей на оккупированных территориях! Пусть для укропской медиа они бились до конца. Убивайте их!!! Всех, пожалуйста!!!... Пулю в затылок - и умер , как ХЕРОЙ, зато нашим ВВ меньше работы и расходов!
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11 час.
Юрий Золотарев
"Остатки оккупантов стекаются в ЛУЖУ!". Пускай там и остаются, в ЛУЖЕ. Среди людей им не место!!
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10 час.
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