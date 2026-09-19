В Челябинской области явка на онлайн-голосование достигла 74%

К 15:00 19 сентября в Челябинской области явка на дистанционное электронное голосование достигла 74% от общего числа избирателей, подавших соответствующие заявления.
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