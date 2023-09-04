С Бали с начала года депортировали 59 россиян

Это больше четверти всех депортированных с острова иностранцев. Власти провинции Бали в Индонезии с начала года депортировали 213 иностранных граждан, из них 59 человек – россияне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иммиграционную службу страны.
Это больше четверти всех депортированных с острова иностранцев. Власти провинции Бали в Индонезии с начала года депортировали 213 иностранных граждан, из них 59 человек – россияне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иммиграционную службу страны.
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