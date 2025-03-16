Макрон назвал города высадки французских легионов на Украине

Киев давно просит Европу о таком одолжении.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вчерашнем интервью Le Parisien о готовности отправить французский армейский контингент на Украину и даже назвал конкретные города - Львов, Одессу и Киев: Если Украина попросит союзные силы быть на ее территории, то не России решать, соглашаться на это или нет.