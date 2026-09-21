Хватит на два набора. Алтай оказался в конце рейтинга по доходам населения

В среднем по России чистая медианная зарплата составила почти 72 тыс. рублей, а в крае - 54 тысячи Алтайский край занял 75-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самым высоким уровнем медианных зарплат, а Республика Алтай — 64-е, сообщает РИА Новости.