Трамп уличил Британию в иностранном вмешательстве в выборы США

FT: Трамп уличил лейбористов Британии в нелегальном спонсировании Харрис Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подал в независимую Федеральную избирательную комиссию жалобу на Лейбористскую партию Великобритании, уличив их в «нелегальном спонсировании избирательной кампании» кандидата от демократов Камалы Харрис и вмешательстве в ее ход.