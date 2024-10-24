Минздрав РФ одобрил проект по запрету продажи сигарет родившимся после 2009 года

Министерство здравоохранения России выступило с предложением поддержать законопроект, направленный на запрет продажи табачных изделий и никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года.
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