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Царьград

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Хотел продать медаль деда: челябинца задержали во время сделки

Хотел продать медаль деда: челябинца задержали во время сделки

Против сбытчика государственных наград завели уголовное дело. Рассказываем, как накажут.Цена вопроса — 600 рублей: южноуралец попадёт на скамью подсудимых за то, что хотел продать государственную награду.

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