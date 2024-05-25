По мнению Джорджа Лукаса, в Голливуде “нет оригинального мышления”, а у студ...

По мнению Джорджа Лукаса, в Голливуде “нет оригинального мышления”, а у студий нет воображенияСоздатель “Звездных войн” Джордж Лукас стал легендой кинематографа в 1977 году, и у него есть мысли о том, в каком состоянии находится киноиндустрия сегодня и куда оно движется.