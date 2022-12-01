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Аргентина и Польша в плей-офф ЧМ-2022, Роналду близок к переходу в «Аль-Наср», «АвтоВАЗ» стал партнером КХЛ и другие новости утра

Аргентина и Польша в плей-офф ЧМ-2022, Роналду близок к переходу в «Аль-Наср», «АвтоВАЗ» стал партнером КХЛ и другие новости утра

1. В 3-м туре ЧМ-2022 Аргентина разобралась с Польшей (2:0), несмотря на блестящий сэйв Шченсного, отбившего удар Месси с весьма сомнительного пенальти.

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