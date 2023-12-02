Ливадийский дворец готовит сюрприз ко дню рождения архитектора Николая Краснова

5 декабря посетители Ливадийского дворца-музея побывают на особом мероприятии. В рамках основной экскурсии все желающие увидят мультимедийный проект «Архитектор их императорских величеств», посвящённый царскому зодчему Николаю Краснову.
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