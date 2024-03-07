Смотрел сегодня по местному ТВ политические дебаты. Это местные руководители партий на бесплатной рекламе рассказывали о своих кандидатах на пост президента страны.
Политические дебаты
Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Если судить по репликам, то у нас в думе одни клоуны, даже на свадебных генералов не тянут
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13 час.
ВХ
Валера Хмелин
Ни одного стоящего кандидата, кроме действующего, всегда голосовал за КПРФ, теперь не знаю, видимо, вообще не пойду
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12 час.
Александр Батт
Демократия это выбор кота в мешке. К самодержавию Романовых возвращаться надо.
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10 час.
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