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Политические дебаты

Политические дебаты

  Смотрел сегодня по местному ТВ политические дебаты. Это местные руководители партий на бесплатной рекламе рассказывали о своих кандидатах на пост президента страны.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Если судить по репликам, то у нас в думе одни клоуны, даже на свадебных генералов не тянут
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13 час.
ВХ
Валера Хмелин
Ни одного стоящего кандидата, кроме действующего, всегда голосовал за КПРФ, теперь не знаю, видимо, вообще не пойду
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12 час.
Александр Батт
Демократия это выбор кота в мешке. К самодержавию Романовых возвращаться надо.
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10 час.

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