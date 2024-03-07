Политические дебаты

ВФ Владимир Фердман Если судить по репликам, то у нас в думе одни клоуны, даже на свадебных генералов не тянут

ВХ Валера Хмелин Ни одного стоящего кандидата, кроме действующего, всегда голосовал за КПРФ, теперь не знаю, видимо, вообще не пойду