Минздрав Камчатки назвал гастроэнтерит причиной массового отравления рабочих

Заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников заявил, что предварительной причиной отравления рабочих, которые были заняты на строительстве нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, стал гастроэнтерит.
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