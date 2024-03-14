Российские РСЗО "Град" сорвали ротацию войск ВСУ на Авдеевском направлении

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" сорвал ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.
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