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Экс-главком ВСУ Залужный призвал не думать о выборах до окончания конфликта

Экс-главком ВСУ Залужный призвал не думать о выборах до окончания конфликта

Украине не следует думать о выборах до завершения конфликта с Россией. С таким заявлением выступил экс-главком ВСУ и посол республики в Великобритании, отвечая на вопрос о своем участии в голосовании, пишет "РБК-Украина".

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