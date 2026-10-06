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Царьград

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В Прикамье заболеваемость ОРВИ упала до 13 910 случаев за неделю

В Прикамье заболеваемость ОРВИ упала до 13 910 случаев за неделю

За неделю с 28 сентября по 4 октября 2026 года в Пермском крае зарегистрировали 13 910 случаев ОРВИ против 15 696 неделей ранее, после четырех недель непрерывного роста заболеваемости.

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