MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Активы HOOD упали на 2,78% после взлома аккаунта X генерального директора Robinhood

Активы HOOD упали на 2,78% после взлома аккаунта X генерального директора Robinhood

На момент написания статьи активы HOOD торговались ниже, поскольку аккаунт X генерального директора Robinhood Влада Тенева был взломан и использован для продвижения мошеннического токена в Robinhood Chain.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии