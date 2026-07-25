Активы HOOD упали на 2,78% после взлома аккаунта X генерального директора Robinhood

На момент написания статьи активы HOOD торговались ниже, поскольку аккаунт X генерального директора Robinhood Влада Тенева был взломан и использован для продвижения мошеннического токена в Robinhood Chain.
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