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Роспотребнадзор: инкубационный период "омикрона" сократился до нескольких дней

Роспотребнадзор: инкубационный период "омикрона" сократился до нескольких дней

Первые симптомы у заразившегося новым штаммом коронавируса "омикрон" могут проявиться уже на следующий день, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им.

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