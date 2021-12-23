Роспотребнадзор: инкубационный период "омикрона" сократился до нескольких дней

Первые симптомы у заразившегося новым штаммом коронавируса "омикрон" могут проявиться уже на следующий день, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им.
Первые симптомы у заразившегося новым штаммом коронавируса "омикрон" могут проявиться уже на следующий день, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им.
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