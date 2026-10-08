Время думать и говорить по-русски: Горловский АДИ запустил масштабный проект для молодежи – репортаж News Front

В Автомобильно-дорожном институте ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» в г. Горловка стартовал воспитательно-образовательный марафон «Время думать и говорить по-русски», направленный на укрепление гражданского единства и сохранение культурного наследия нашей страны.