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Время думать и говорить по-русски: Горловский АДИ запустил масштабный проект для молодежи – репортаж News Front

Время думать и говорить по-русски: Горловский АДИ запустил масштабный проект для молодежи – репортаж News Front

В Автомобильно-дорожном институте ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» в г. Горловка стартовал воспитательно-образовательный марафон «Время думать и говорить по-русски», направленный на укрепление гражданского единства и сохранение культурного наследия нашей страны.

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