Курчатовский институт: Луну освоит страна, способная добывать энергию на спутнике

Физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал РИА Новости, что Луну первой освоит та страна, которая сможет добывать энергию на спутнике Земли.
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