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Царьград

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В Перми вновь начнет работать трамвайный маршрут № 11

В Перми вновь начнет работать трамвайный маршрут № 11

Он будет следовать от станции «Пермь II» до микрорайона Висим.С 1 сентября в Перми вновь начнет работать трамвайный маршрут № 11.

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