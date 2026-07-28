CENTCOM и ОАЭ создали группу для военного использования ИИ

CENTCOM и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашение от 28 июля о создании Talon Synapse. Группа численностью около 20 экспертов начнёт работу в Абу-Даби для разработки ИИ-технологий в военных целях.
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