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Царьград

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CENTCOM и ОАЭ создали группу для военного использования ИИ

CENTCOM и ОАЭ создали группу для военного использования ИИ

CENTCOM и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашение от 28 июля о создании Talon Synapse. Группа численностью около 20 экспертов начнёт работу в Абу-Даби для разработки ИИ-технологий в военных целях.

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