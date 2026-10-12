Синоптик Ильин: всю рабочую неделю в Москве будут идти дожди с ветром до 11 м/с

В столичном регионе до пятницы будет сохраняться ненастная, но в целом теплая погода. Однако в ночные часы во второй половине недели ожидается похолодание, температура воздуха опустится до +2 градусов, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.