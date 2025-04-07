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Царьград

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Александр Овечкин побил рекорд Гретцки: 5 млн реакций "ВКонтакте"

Александр Овечкин побил рекорд Гретцки: 5 млн реакций "ВКонтакте"

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в НХЛ. Пользователи "ВКонтакте" активно обсуждают достижение хоккеиста, опубликовав свыше 100 тысяч постов с 232 миллионами просмотров.

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