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Татар-информ

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ВТБ: Устойчивость Татарстана высока, потенциал рынка акций – выше предложения

ВТБ: Устойчивость Татарстана высока, потенциал рынка акций – выше предложения

Фото: Банк ВТБ (ПАО) Татарстан, несмотря на общие для российской экономики макроэкономические ограничения, демонстрирует высокую устойчивость и заходит в текущий цикл с большим запасом накопленной прочности.

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