MWM: КАК ГЛУБОКО ГЕРМАНИЯ ШОЛЬЦА ВОВЛЕЧЕНА В КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ? ﻿

Елена ПЕТРОВСКАЯ На днях появилось сообщение о том, что российская разведывательная группа захватила немецкий экипаж танка «Leopard» после его уничтожения в Запорожской области, пишет издание Military Watch Magazine.
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