От «золотого века» к «веку упадка»: «левые» и «правые» концептуальные модели истории

Политическая классификация по принципу правые-левые является традиционной и считается всеобъемлющей, хотя дискуссии о соотношении «правых» и «левых» (учитывая множество различных классификаций и расплывчатость некоторых из них) имели место на протяжении всего ХХ века и продолжаются в наши дни.
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