Каменные сооружения забытого прошлого. Неизвестная история. "Следы" в Артике

ДрузьяТуризмКаменные сооружения забытого прошлого. Неизвестная история. "Следы" в АртикеИ всё таки изучение древнейших загадочных мегалитических структур потихоньку, со скрипом, но начинает продвигаться.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🗓 25.05.2021 Карта дня - 4 чаши Обычный будничный день. Нежелание что-либо решать и обдумывать. Скука и леность. Однако не стоит позволять дурному настроению захватить вас всецело, тем более, что по большому счёту ничего страшного в вашей жизни нет. Находясь в состоянии уныния, просто вспомните о хорошем, улыбнитесь и продолжайте заниматься обычными делами. Все проходит. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Юрий Ильиновhttps://www.youtube.com/watch?v=6_z012TTOyYКомментировать
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