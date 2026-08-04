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Порядок, государство

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В Саратовской области полицейские задержали курьера мошенников, который забрал у обманутых жителей региона более 5 млн рублей

Схема обмана стандартная – сначала звонки от якобы представителей силовых и госструктур, запугивание, что сбережениями могут завладеть аферисты, и спасительная подсказка – предать деньги курьеру, чтобы их задекларировать и положить на специальный безопасный счет.

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