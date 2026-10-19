Пассажир пытался вывезти сушёные грибы с цезием-137 из России в Узбекистан.В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили 31 килограмм сушёных белых грибов, уровень радиации которых более чем в десять раз превышал естественный фон.
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