Проблемный дом в поселении Кокошкино ввели в эксплуатацию

В поселке Кокошкино в Новой Москве введен проблемный жилой дом на 210 квартир, выдача ключей владельцам начнется после завершения всех организационных процедур, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.