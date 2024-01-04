Проблемный дом в поселении Кокошкино ввели в эксплуатацию

В поселке Кокошкино в Новой Москве введен проблемный жилой дом на 210 квартир, выдача ключей владельцам начнется после завершения всех организационных процедур, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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