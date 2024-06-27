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Сергей Семак: «Надеемся, что все новички помогут «Зениту». Знаем всех ребят по матчам РПЛ, понимаем их возможности» 

Сергей Семак: «Надеемся, что все новички помогут «Зениту». Знаем всех ребят по матчам РПЛ, понимаем их возможности» 

— Какое первое впечатление на вас произвели новички команды? — Вряд ли кто-то может произвести впечатление по одному занятию, тем более оно было втягивающее и восстановительное.

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