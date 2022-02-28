Экс-чемпион Европы в составе юношеской сборной Гасилин завершил карьеру и переходит в «Амкал»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин переходит в «Амкал». Футболист является чемпионом Европы 2013 года в составе юношеской сборной России (U17).

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